Dolar 49,6221 +0,00%
Euro 55,7983 -0,02%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.480,62 -2,12%
EUR/USD 1,1225 -0,09%
Brent Petrol 112,80 +3,66%
--°

İade için gelen müşteri reddedilince hamile çalışana bıçaklı saldırı

Gemlik'te telefonu iade edemeyen müşteri sinirlenip, mağazada çalışan 4 aylık hamile kadını bıçakladı; hem anne hem bebekte hayati tehlike bulunmuyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İade için gelen müşteri reddedilince hamile çalışana bıçaklı saldırı

İade için gelen müşteri reddedilince hamile çalışana bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir telefon mağazasında çalışan Berna A., iş yerine geri getirilen telefonu iade etmek isteyen bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayda, mağazada çalışan kadının 4 aylık hamile olduğu ve saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istediği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, saldırgan B.U. sabah saatlerinde satın aldığı cep telefonunu öğleden sonra aynı mağazaya getirip parasını geri almak istedi. Çalışanların telefonu iade edemeyeceklerini söylemesi üzerine şüphelinin sinirlendiği, dışarı çıkıp mağazadan çıkan kadına bu sırada saldırdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve adli süreç:

Saldırıda yaralanan Berna A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisi'ne kaldırıldı. Hastane kayıtlarına göre kadının yüzünde çizikler bulunduğu, hem kendisinin hem de karnındaki 4 aylık bebeğinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayın ardından kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U., olayda kullanılan suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ederken, şüphelinin yarın adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Hamile kadını sabah aldığı telefonu iade almayınca bıçaklamış

Hamile kadını sabah aldığı telefonu iade almayınca bıçaklamış

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanalizasyon kuyusundan AFAD müdahalesiyle kurtarılan at mahallede sevinç yaratt...
images

Beyciler kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Beyciler kavşağında motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobilin dikiz aynasına çarpması ceza getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli'de tır şoförleri geçişleri kapattı, görüşmeyle eylem sona erdi

Kanalizasyon kuyusundan AFAD müdahalesiyle kurtarılan at mahallede sevinç yarattı

Eğitim dönemi başlarken 18 bin öğrencinin hesabına 609 milyon lira yatırılacak

Beyciler kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi