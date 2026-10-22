İade için gelen müşteri reddedilince hamile çalışana bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir telefon mağazasında çalışan Berna A., iş yerine geri getirilen telefonu iade etmek isteyen bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayda, mağazada çalışan kadının 4 aylık hamile olduğu ve saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istediği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, saldırgan B.U. sabah saatlerinde satın aldığı cep telefonunu öğleden sonra aynı mağazaya getirip parasını geri almak istedi. Çalışanların telefonu iade edemeyeceklerini söylemesi üzerine şüphelinin sinirlendiği, dışarı çıkıp mağazadan çıkan kadına bu sırada saldırdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve adli süreç:

Saldırıda yaralanan Berna A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahisi'ne kaldırıldı. Hastane kayıtlarına göre kadının yüzünde çizikler bulunduğu, hem kendisinin hem de karnındaki 4 aylık bebeğinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayın ardından kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U., olayda kullanılan suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ederken, şüphelinin yarın adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Hamile kadını sabah aldığı telefonu iade almayınca bıçaklamış