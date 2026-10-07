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Başkale'nin yüksekleri beyaza büründü: ilkbaharda kar sürprizi

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür süren sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü; 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresinde kalın kar örtüsü oluştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkale'nin yüksekleri beyaza büründü: ilkbaharda kar sürprizi

Başkale'nin yükseklerinde kar etkili oldu:

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bölgedeki yağış, dün itibarıyla özellikle yüksek rakımlı alanlarda yağmur yerine kara dönerek doğanın görünümünü değiştirdi.

İspiriz Dağı ve çevresinde beyaz örtü:

Dün başlayan yağışın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ile çevresindeki yüksek bölgeler beyaza büründü. Oluşan kar örtüsü, yüksek sahalarda yer yer kalın kar tabakası şeklinde görülürken, bölgenin doğal görünümünde belirgin bir değişim yaşandı.

Yüksek kesimlerdeki görünüm ve yerel etkiler:

İki gündür süren meteorolojik koşulların etkisiyle, Başkale'nin yüksek kesimlerinde ilkbahar aylarında nadiren görülen kar örtüsü oluştu. Kar, bölgedeki manzarayı ve yüzey koşullarını etkilerken, yüksek rakımlı alanlarda gözlemlenen beyaz örtü dikkat çekti.

Yetkililerce yapılan ölçüm veya ek bir açıklama haberde yer almasa da, oluşan kar örtüsü bölgedeki doğal görünümü kısa süreliğine değiştirmiş durumda.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR DEVAM EDEN SAĞANAK, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞINA...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR DEVAM EDEN SAĞANAK, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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