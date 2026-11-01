İş yerindeki arkadaşlarının anahtarını kopyalayıp 1,5 milyon TL'lik vurgun yapan sevgili çift yakalandı

Hatay'da evden yüksek değerli ziynet ve döviz çalındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evden toplam değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ziynet eşyası ve döviz çalındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını birleştirerek kısa sürede ilerleme kaydetti.

Olayın ayrıntıları:

Soruşturma raporlarına göre hırsızlık 8 Ekim tarihinde gerçekleşti. Evden çalınanlar arasında 11 adet, yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para bulunuyordu. Mağdurun ev almak için biriktirdiği bu birikimler, evdeki yokluğunda kimliği belirsiz kişiler tarafından alındı.

Soruşturma ve yakalama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip saha araştırmaları yaptı. Görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları altınları sokakta taşıdıkları ve bir kuyumcuda sattıkları anlar yer aldı. Yapılan çalışmalar sonucu N.N.H. ve M.A.P. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, çifti mağdurla aynı iş yerinde çalıştıkları ve daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor. Olay, iş ve özel yaşam ilişkilerinde güvenin korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

HATAY’DA AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIKLARI ARKADAŞLARININ EVİNİN ANAHTARINI KOPYALAYAN SEVGİLİ ÇİFT, KADININ EVDE OLMADIĞI SIRADA EVE GİREREK YAKLAŞIK 1 BUÇUK MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTIN VE DÖVİZİ ÇALDI. ARKADAŞLARININ EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ ALTINLARI KUYUMCUDA SATAN ŞÜPHELİLER, POLİS EKİPLERİNİN 22 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEMESİ SONUCU YAKALANDI.