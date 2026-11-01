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Yavru ayı otomobil farlarının aydınlattığı yolda hızla koştu

Erzincan-Pülümür yolunda gece seyreden bir ailenin aracının önüne çıkan yavru ayı, farların aydınlattığı yolda hızla koşup dağlık alana kaçtı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Yavru ayı otomobil farlarının aydınlattığı yolda hızla koştu

Olay anına ilişkin görüntüler:

Erzincan-Tunceli Pülümür yolunda gece saatlerinde meydana gelen olay, araç içindeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ailenin seyir halinde olduğu sırada aniden yola çıkan yavru ayı, aracın farlarının aydınlattığı kısımda hızlıca koştu ve kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Sürücünün ve yolcuların tepkisi:

Görüntülerde yolcuların, ayıyı gözden kaçırmamak için sürücüden takip etmesini istediği duyuluyor. Sürücü, hayvanı yakından izleyebilmek için hızını düşürdü; ancak takip devam ederken ayının yorulduğu anlaşıldı ve sürücü ona zarar vermemek için durumu sürdürmeyip hayvanın uzaklaşmasına izin verdi. Kısa bir süre sonra yavru ayı dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa ve insan etkileşiminin kısa değerlendirmesi:

Olay, gece saatlerinde yolların çevresindeki doğal yaşamla karşılaşma riskini hatırlatıyor. Araç farlarının yönlendirdiği dikkat sayesinde ayının hareketi kaydedilirken, benzer karşılaşmalarda önceliğin hayvana zarar vermemek olduğu bir kez daha görüldü. Vatandaşların ve sürücülerin soğukkanlı kalması, hem insan güvenliği hem de hayvanın refahı açısından belirleyici oldu.

Görüntüleri izleyenler, yavru ayının hızla koşmasının hem şaşkınlık hem de gülümseme uyandırdığını belirtti. Olayın yaşandığı Erzincan-Pülümür yolunda benzer karşılaşmalarda yetkililere bilgi verilmesi ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanabilir.

YAVRU AYI KARA YOLUNDA OTOMOBİLİN IŞIĞIYLA SON SÜRAT KOŞTU

YAVRU AYI KARA YOLUNDA OTOMOBİLİN IŞIĞIYLA SON SÜRAT KOŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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