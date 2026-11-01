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Kıyılar için bilim ve dayanışma çağrısı

Ahmet Aras, Didim'deki panelde kıyı ve denizlerin korunmasının gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluk olduğunu vurguladı ve iş birliğine çağırdı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kıyılar için bilim ve dayanışma çağrısı

Kıyıların korunması ortak görev:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Belediyeler Birliği'nin 2026 yılı Olağan Meclis Toplantısı için Didim'de bulundu. Toplantı öncesinde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Kentler Paneli'ne katılan Aras, panelde kıyıların, denizlerin ve doğal yaşamın korunmasının gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Panelde öne çıkan başlıklar:

Bilim insanları, uzmanlar ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği panelde iklim krizi, deniz kirliliği, kıyı erozyonu ve plansız yapılaşma gibi sorunlar ele alındı. Katılımcılar, atıkların azaltılması, geri kazanımın artırılması ve kıyıların bilimsel veriler ışığında korunması için yerel ve uluslararası düzeyde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Aras'ın çağrısı ve teşekkürleri:

Aras, denizlerin ve kıyıların geleceğinin ortak sorumluluk olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Denizlerimizin ve kıyılarımızın geleceğini tek başımıza koruyamayız. Bilimin rehberliğinde, ortak akılla ve dayanışmayla hareket etmek zorundayız. Doğamızı koruyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gelecek kuşaklara yaşanabilir kıyılar bırakan kentler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz".

Panelin düzenlenmesine ev sahipliği yapan Didim Belediyesi'ne, katkı sunan panelistlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Aras, kıyıların korunması için ortak stratejiler geliştirilmesi çağrısını yineledi.

KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, KIYILARIN, DENİZLERİN VE...

KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, KIYILARIN, DENİZLERİN VE DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASININ GELECEK KUŞAKLARA KARŞI ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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