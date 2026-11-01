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Kemaliye'de Yağmurdere Sokak'taki istinat duvarı çöküşüne hızlı müdahale

Kemaliye Belediyesi, Yağmurdere Sokak'ta çöken istinat duvarına hızla müdahale etti; yol güvenliği için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'de Yağmurdere Sokak'taki istinat duvarı çöküşüne hızlı müdahale

Kemaliye Belediyesi olaya anında müdahale etti

Kemaliye ilçesinde Yağmurdere Sokak'ta meydana gelen istinat duvarı çökmesinin ardından Kemaliye Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale başlattı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, öncelikle bölgedeki riskleri değerlendirip geçici güvenlik önlemleri aldı.

çalışmanın kapsamı:

Belediye açıklamasına göre ekiplerin yaptığı ilk çalışmalar arasında enkaz güvenliğinin sağlanması, yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi ile riskli bölgeye erişimin kısıtlanması yer aldı. Müdahale sırasında yolun yeniden trafiğe açılması öncelikli hedef olarak belirlendi ve çalışmalar bu doğrultuda aralıksız sürdürüldü.

vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan tedbirler:

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. Belediyenin ekipleri, kısa sürede bölgedeki hasarın etkilerini azaltmaya yönelik önlemler alırken, vatandaşlardan da yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiği kaydedildi. Yetkililer, sürecin sağlıklı ilerlemesi için bölge halkının gösterdiği anlayış ve sabır nedeniyle teşekkür etti.

KEMALİYE İLÇESİNDE YAĞMURDERE SOKAK&#039;TA MEYDANA GELEN İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİNİN ARDINDAN BELEDİYE...

KEMALİYE İLÇESİNDE YAĞMURDERE SOKAK'TA MEYDANA GELEN İSTİNAT DUVARI ÇÖKMESİNİN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİNCE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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