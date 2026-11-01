Muğla’nın beş ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri için uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre bu gece saatlerinde söz konusu ilçelerde yerel olarak 30-60 kg/m2 aralığında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen olumsuzluklar:

Kurumdaki açıklamada olası etkiler arasında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlar sayıldı. Vatandaşların ve ilgili kurumların bu risklere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ne yapılmalı:

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı tedbir alınmasını, ulaşım planlamasının gözden geçirilmesini ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını istedi. İlgili kurumların ve vatandaşların duyuruları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, MUĞLA’NIN MARMARİS, ULA, DALAMAN, ORTACA VE KÖYCEĞİZ İLÇELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.