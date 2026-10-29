Başkan Başdeğirmen personel ve aileleriyle cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Başkan Başdeğirmen'den birlik ve hizmet vurgusu:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet’in 103. yılı vesilesiyle düzenlenen yemekte belediye personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve çalışanların aileleriyle katıldığı samimi bir ortam oluştu.

Başdeğirmen, konuşmasında belediye ailesinin büyüklüğüne ve birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyete dikkat çekti. Geçen yıl başlattıkları cumhuriyet yemeğini bu yıl da tekrarlayarak geleneksel hale getirme kararlılığı sergiledi ve personelin gayretinin hizmet üretimine dönüştüğünü anlattı. Ayrıca meclis üyeleri ve belediye yardımcılarıyla birlikte alınan kararların yapılan yatırımları ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak kullanımı ve görev paylaşımı:

Başdeğirmen, belediyenin hizmet üretim sürecinde görev dağılımının önemine vurgu yaptı. Ankara’dan parayı getirmek bana ait, bu parayı hizmete harcamak sizlere ait sözleriyle, merkezi kaynak temininden hizmete dönüşüm aşamasına kadar ekip çalışmasının altını çizdi. Önceliklerinin ilçede yaşayan vatandaşlar olduğunu yeniden ifade etti.

Sporcu kutlaması ve özel ödüller:

Programda Isparta Belediye Spor Kulübü halter sporcusu Fatmagül Çevik ve antrenörü Ferit Şen başarıları nedeniyle tebrik edildi. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Fatmagül Çevik, elde ettiği dereceler sebebiyle cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Başkan, başarılı sporcunun yurtdışındaki müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşı'nı okutmasından duydukları gururu dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına 35 gönüllü kadının el emeğiyle hazırladığı 1923 motifli Türk bayrağı Başkan Başdeğirmen'e takdim edildi. Başdeğirmen, hediye için teşekkür ederek, bayrağa ilmek atarken eşi Şadiye Hanım'ın sağlık durumu nedeniyle programa katılamadığını, iyileşince birlikte ilmek atılacağını belirtti.

Programın sonunda bir personel annesi tarafından yapılan rölyef Atatürk tablosu Başkan Başdeğirmen'e hediye edildi. Etkinlik çekilişiyle 10 personele cumhuriyet altını, 26 personele ise bisiklet armağan edildi ve katılımcılarla dayanışma pekiştirildi.

Gün, belediye çalışanları ve aileleri arasında sıcak bir atmosferde tamamlanırken, başkanın tekrar eden vurgusu birlik, hizmet ve vatandaş odaklı yatırım anlayışı oldu. Bu buluşmanın önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceği mesajı verildi.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YEMEKTE BELEDİYE PERSONELİ VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.