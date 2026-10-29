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Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

Karaköprü Belediyespor teknik direktörü Ahmet Yavuz, Gençlerbirliği maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almaktan onur duyduklarını ve oyuncularını övdü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

maç sonrası değerlendirme:

Karaköprü Belediyespor teknik direktörü Ahmet Yavuz, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Yavuz, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için özel bir gündü; değerli bir gündü, kıymetli bir gündü. Burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

teşekkür ve gurur:

Teknik adam, kulübün yaşadığı bu deneyimin takım ve camia açısından önemli olduğunu vurguladı. Kendi geçmişine gönderme yaparak "Kendi adıma Gençlerbirliği'nde yetişmiş, orada emek sarf etmiş, genç oyuncu olarak sonra futbol hayatıma devam etmiş bir kişiyim" diyen Yavuz, oyuncularına olan güvenini de dile getirdi. "Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlarla çok güzel işler yapıyoruz, doğru işler yapıyoruz."

hedefler ve veda:

Teknik direktör, Karaköprü Belediyespor'un geleceğe dönük planlarına işaret ederek takımın yol haritasının ve hedeflerinin net olduğunu belirtti. Yavuz, turnuva sürecine ilişkin olarak "Karaköprü Belediyespor olarak hedeflerimiz belli, hayallerimiz belli. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz." sözlerinin ardından, "Bizim için Ziraat Türkiye Kupası buraya kadarmış. Tekrar oyuncularımın alnından öpüyorum" diyerek oyuncularını tebrik etti.

Yavuz konuşmasını Gençlerbirliği camiasına da iyi dileklerini ileterek noktaladı: "Gençlerbirliği camiasına da bundan sonraki hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolunda başarılar diliyorum."

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET YAVUZ, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN...

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET YAVUZ, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜNDÜ; DEĞERLİ BİR GÜNDÜ, KIYMETLİ BİR GÜNDÜ. BURADA OLMAKTAN DOLAYI ONURLUYUZ, GURURLUYUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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