Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6888 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,54 -0,29%
EUR/USD 1,1156 -0,01%
Brent Petrol 109,90 -1,56%
--°

Ankara zirvesinde iş birliğine yeni adımlar: Türkiye ve Özbekistan beş anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mirziyoyev Ankara'da bir araya gelerek ticaret, sosyal güvenlik ve sınır geçişlerini içeren beş anlaşmayı birlikte imzaladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Ankara zirvesinde iş birliğine yeni adımlar: Türkiye ve Özbekistan beş anlaşma imzaladı

Ankara görüşmesi ve imza töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ziyaret programı kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında toplam 5 anlaşma resmen imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar:

Törende ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

Sosyal güvenlik ve iş dünyası iş birliği:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı. Aynı heyet ayrıca anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı da onayladı.

Tören, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mirziyoyev huzurunda son bir metnin imzalanmasıyla tamamlandı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey’in Kurulmasına İlişkin Anlaşma. Bu adım, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğine yönelik somut bir ilerleme olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İKİ ÜLKE ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanının katılımı Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışında sembolik me...
images

Başkan Başdeğirmen personel ve aileleriyle cumhuriyet coşkusunu paylaştı
images

cumhuriyet bayramına özel film, 1930'ların ihbar hikayesini gündeme taşıdı
images

Ankara'da beş anlaşma: Erdoğan ile Mirziyoyev işbirliğini güçlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada

Gençlerbirliği kupada rakibine geçit vermedi: 5-0'lık net galibiyet

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek