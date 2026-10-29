Ankara zirvesinde iş birliğine yeni adımlar: Türkiye ve Özbekistan beş anlaşma imzaladı

Ankara görüşmesi ve imza töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ziyaret programı kapsamında gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde iki ülke arasında toplam 5 anlaşma resmen imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar:

Törende ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

Sosyal güvenlik ve iş dünyası iş birliği:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı. Aynı heyet ayrıca anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı da onayladı.

Tören, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mirziyoyev huzurunda son bir metnin imzalanmasıyla tamamlandı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey’in Kurulmasına İlişkin Anlaşma. Bu adım, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğine yönelik somut bir ilerleme olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İKİ ÜLKE ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI.