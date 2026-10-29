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Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir peribacası çöktü. Çok sayıda ekip sevk edildi; 3 yaralı hastaneye kaldırıldı, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada

Kapadokya'da peribacasının çöküşünün ardından çalışmalar

Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan bir peribacası çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilerde üç kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği bildirildi. Olay yerindeki müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

olay yeri ve müdahale:

Çökme ihbarının ardından AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgeye bir kriz masası kuruldu ve saha çalışmaları koordine ediliyor. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

arama kurtarma ve durum:

Ekipler enkaz altında çalışma yaparken, kayaların altında cenazelerin olduğu bilgisi edinildi. Bu bilgi doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları öncelikli olarak sürdürülüyor; yetkililer ve ekipler yoğun güvenlik ve ulaşım tedbirleri eşliğinde müdahaleye devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe paylaşılacak.

Kapadokya&#039;da Çöken peribacası böyle görüntülendi

Kapadokya'da Çöken peribacası böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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