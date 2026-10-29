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Zirvede yeni hedefler: Erdoğan ile Mirziyoyev stratejik iş birliğini derinleştiriyor

Erdoğan, Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ticaret, yatırım ve savunma sanayiinde iş birliğini genişletme sözü verdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Zirvede yeni hedefler: Erdoğan ile Mirziyoyev stratejik iş birliğini derinleştiriyor

Zirvede yeni hedefler: Erdoğan ile Mirziyoyev stratejik iş birliğini derinleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin kapsamını değerlendirdi. Görüşmeye ilişkin bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar:

Açıklamaya göre iki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği çerçevesindeki ilişkileri ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşımaya yönelik adımları ele aldı. Taraflar, özel sektörün ve kamu kurumlarının rolünü güçlendirerek somut projelerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Liderler zirvesi ve bölgesel iş birliği:

Erdoğan toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatının yeni iş birliği hamleleriyle güçleneceği değerlendirmesini paylaştı ve Ankara’daki Ankara'daki Liderler Zirvesinin bu sürece katkı sağlamasını temenni etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesine davet etti. Görüşme, ikili ilişkilerde pragmatik iş birliği vurgusu ve bölgesel konularda koordinasyon hedefiyle sonlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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