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Abbas: yeni bir İsrail hükümeti kurulunca diyaloga hazırız

Abbas, Lefkoşa'da Hristodulidis ile görüşmesinde yeni bir İsrail hükümeti kurulduğunda Filistin-İsrail diyaloğunun yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Caner Şahin

Abbas: yeni bir İsrail hükümeti kurulunca diyaloga hazırız

Abbas'ın Lefkoşa ziyareti ve Hristodulidis ile görüşme:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmede Abbas, İsrail'deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bölgedeki barış çabalarına dair beklentisini dile getirdi.

Barış diyaloğuna ilişkin beklenti:

Abbas burada yaptığı açıklamada, yıllardır İsrail tarafına barış için el uzattıklarını vurguladı ve doğrudan şu ifadeleri kullandı: "İsrail ve Filistin’in güven, istikrar ve barış içinde yaşayabilmesi için yıllardır İsrail tarafına barış için el uzatıyoruz. Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz".

Görüşmenin anlamı ve kısa değerlendirme:

Abbas'ın sözleri, Filistin yönetiminin yeni bir İsrail hükümeti kurulmasını, bölgedeki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için bir fırsat olarak gördüğünü gösteriyor. Lefkoşa'daki görüşme, iki liderin bölgesel istikrar ve diyalogun önemine yaptığı ortak vurguya işaret etti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS...

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE BİR ARAYA GELDİĞİ GÖRÜŞMEDE İSRAİL’DEKİ SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN, "YENİ BİR İSRAİL HÜKÜMETİNİN KURULMASININ HEMEN ARDINDAN BİRLİKTE DİYALOĞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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