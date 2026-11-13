Başkan Demirtaş'tan özel eğitim öğrencilerine anlamlı destek

Başkan Demirtaş'ın okul ziyareti:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kaymakam Erkan Atam ile birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen kahvaltı programının ardından Atatürk İlkokulu'ndaki özel eğitim sınıfını ziyaret etti. Ziyarette öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Demirtaş, sınıftaki öğrencilerle sohbet ederek onların ihtiyaçlarını dinledi ve onlarla vakit geçirdi.

eğitim setleriyle somut destek:

Başkan Demirtaş, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak üzere hazırlanan özel eğitim setlerini teslim etti. Setlerin dağıtımı sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Demirtaş, hediyelerin çocukların günlük eğitim çalışmalarına kolaylık sağlayacağını ifade etti. Ziyaret, öğrencilerin ve ailelerinin yüzünde memnuniyet yarattı.

Demirtaş yaptığı açıklamada 'Çocuklarımızın mutluluğu, gelişimi ve geleceği için eğitimin her alanında destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir' ifadelerini kullandı ve özel eğitime yönelik desteğin önemine dikkat çekti.

Program boyunca öğretmenler ve velilerle yapılan görüşmelerde, özel eğitim alan çocuklara yönelik ilginin ve yerel desteğin önemi ön plana çıktı; ziyaret, katılımcılar tarafından olumlu karşılandı.

HİSARCIK’TA BAŞKAN DEMİRTAŞ’TAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ANLAMLI DESTEK