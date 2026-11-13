Dolar 50,3606 +0,16%
Euro 55,7708 +0,28%
Bist 11.765,60 -0,39%
Altın Gram 6.310,07 +0,31%
EUR/USD 1,1071 +0,10%
Brent Petrol 96,07 +0,26%
--°

BŞEÜ'de katho akademisyenleriyle hemşirelik eğitimi ve kariyer fırsatları masaya yatırıldı

Erasmus+ kapsamında Almanya'dan gelen katho akademisyenleri BŞEÜ'de hemşirelik eğitimi, mesleki uygulamalar ve kariyer fırsatlarını öğrencilerle paylaştı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'de katho akademisyenleriyle hemşirelik eğitimi ve kariyer fırsatları masaya yatırıldı

BŞEÜ'de uluslararası eğitim buluşması:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde Almanya'dan gelen iki akademisyeni ağırladı. Catholic University of Applied Sciences (katho) temsilcileri Prof. Dr. Johannes Krell ve Dr. Demian Scherer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü ziyaret ederek öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim sistemleri ve olası akademik iş birliği alanlarının değerlendirilmesine odaklandı.

eğitim oturumlarında neler konuşuldu:

Program kapsamında düzenlenen iki ayrı eğitim oturumunda, Almanya'daki hemşirelik eğitiminin yapısı, çalışma koşulları, mesleki motivasyon ve kariyer yolları detaylı şekilde ele alındı. Oturumlarda öğrenciler, Türkiye ve Almanya'daki hemşirelik eğitim modelleri ile klinik uygulamalar arasında kıyaslamalar yaptı; öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Akademisyenler, mesleki uygulamaların yanı sıra öğretim yöntemleri ve klinik eğitim süreçlerine dair deneyimlerini paylaştı.

klinik gezi ve rektörün değerlendirmesi:

Ziyaret programı kapsamında konuk akademisyenlere yönelik bir teknik gezi de gerçekleştirildi ve heyet Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çeşitli birimlerini inceledi. Hastanede sağlık hizmetlerinin sunumu, hemşirelik bakım uygulamaları ve öğrencilerin klinik eğitim süreçleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bu tür saha gözlemleri, teorik eğitimin klinik uygulamayla ilişkilendirilmesine olanak sağladı.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu: Erasmus+ programı, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için farklı ülkelerin eğitim sistemlerini tanıma, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma açısından önemli fırsatlar sunuyor. Almanya’dan gelen akademisyenlerimizin öğrencilerimizle bir araya gelmesi, hemşirelik eğitimi alanında farklı uygulamaların tanınmasına katkı sağladı. Bu tür uluslararası buluşmalarla üniversitemizin akademik iş birliklerini geliştirmeye ve öğrencilerimizin uluslararası bakış açısını güçlendirmeye devam edeceğiz

Ziyaret, BŞEÜ ile katho arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine hizmet ederken, hemşirelik öğrencilerinin mesleki vizyonunu genişletmeye yönelik somut adımların atılmasının önünü açtı. Üniversite yönetimi, benzer programların sürdürülerek karşılıklı eğitim ve araştırma fırsatlarının artırılacağını belirtti.

BŞEÜ&#039;DE ALMANYA İLE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ

BŞEÜ'DE ALMANYA İLE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da eğitimde koordinasyon ve mesleki eğilimlere odaklı toplantı
images

Köy okulundan kadınlara atölye: Altınyayla'da kurs merkezi açıldı
images

Velilere sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı
images

Kapanan köy okulu mahalleli kadınlara meslek ve eğitim merkezi oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye cinayetinin zanlısı güvenlik tedbiriyle İzmir cezaevine sevk edildi

Efeler'de ortaokul öğrencilerine balıkçılık temalı resim yarışması

Hürmüz boğazı'nda iddia: LNG tankerinin mayına çarpması sonucu patlama

Kuyubaşı'nda alt geçitte kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi