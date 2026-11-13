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Yeni araştırma köprüsü: BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi ortak projelere hazırlanıyor

BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ortak araştırma alanları, disiplinler arası projeler ve destek programları için iş birliği imkanlarını ele aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yeni araştırma köprüsü: BŞEÜ ile Sakarya Üniversitesi ortak projelere hazırlanıyor

BŞEÜ ve Sakarya Üniversitesi akademik iş birliği adımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği geliştirme amaçlı bir toplantı düzenlendi. Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilen programda, iki üniversitenin akademik potansiyeli ve iş birliği yolları detaylı şekilde değerlendirildi.

görüşmelerin odağı:

Toplantıda akademisyenlerin mevcut bilimsel çalışmaları paylaşıldı; ortak araştırma alanları, disiplinler arası projeler ve hem ulusal hem de uluslararası destek programları kapsamında geliştirilebilecek proje fikirleri masaya yatırıldı. Tartışmalarda, yeni proje ortaklıkları kurulmasının ve bilimsel üretimin artırılmasının önemi vurgulandı.

katılımcılar ve koordinasyon:

Programa, BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Aptullahoğlu ile Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Cemil Yiğit koordinasyonunda farklı disiplinlerden akademisyenler katıldı. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ile Ombudsman Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Eken toplantıda yer aldı.

Toplantıda ele alınan konular, hem kısa vadede proje fikirlerinin ortaklaştırılmasını hem de uzun vadede iki üniversite arasında sürdürülebilir araştırma iş birliklerinin kurulmasını hedefliyor. Katılımcılar, öncelikli araştırma alanlarının belirlenip ortak proje tekliflerinin hazırlanması için çalışma grupları oluşturulmasının uygun olacağı görüşünü paylaştı.

Program, katılımcıların bir arada olduğu toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BŞEÜ İLE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ADIMI

BŞEÜ İLE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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