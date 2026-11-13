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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesine yeni dekan: Prof. Dr. Ahmet Aydın göreve başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Aydın, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesine yeni dekan: Prof. Dr. Ahmet Aydın göreve başladı

Prof. Dr. Ahmet Aydın ilahiyat fakültesi dekanlığına başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Aydın resmen göreve başladı. Yeni dekan için üniversitede düzenlenen devir teslim töreninde fakültenin akademik ve idari kadrosunda sürece ilişkin samimi bir geçiş gerçekleştirildi.

Törende kimler yer aldı:

Törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Katılımcılar, dekanlık görevine geçiş sürecinin kurum içi işleyişe katkı sağlayacağına dair görüş belirtti.

Veda ve temenniler:

Törende emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılan önceki dekan Prof. Dr. Mustafa Baş'a fakültenin akademik ve kurumsal gelişimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Rektör Kaplancıklı, Prof. Dr. Ahmet Aydın'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi ve görev değişiminin üniversite ile fakülte için hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bu tür devir teslimler, kurum içi sürekliliğin sağlanması ve akademik hedeflerin sürdürülmesi açısından kurum yönetiminde önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

BŞEÜ&#039;DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BŞEÜ'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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