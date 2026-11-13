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Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle gelecek planları paylaşıldı

Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, gençlerin sorularını yanıtladı ve gelecek hedeflerini konuştu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle gelecek planları paylaşıldı

Buluşmanın ana gündemi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Öztürk, kişisel deneyimlerini paylaştı ve gençlerin merak ettiği konuları yanıtladı. Söyleşide hayat tecrübeleri, mesleki yönelimler ve ülkenin geleceğine dair düşünceler ön plana çıktı.

Gençlerin soruları ve karşılıklı görüş alışverişi:

Öğrencilerin sorduğu sorulara doğrudan yanıt veren Öztürk, gençlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplumun gelişiminde gençlerin rolüne vurgu yapan milletvekili, öğrenci heyecanı, disiplini ve hedeflerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve onların geleceğe hazırlanma süreçlerini desteklemenin önemine dikkat çekti.

Okul yönetimi ve geleceğe yönelik temenniler:

Öztürk, buluşmadan duyduğu enerjiyi öğrencilerden aldığını belirtti ve gençlerin yollarının açık olmasını diledi. Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür eden milletvekili, eğitim kurumlarının öğrenci motivasyonundaki rolünü güçlü biçimde vurguladı. Toplantı, öğrencilerin gelecek planlarını konuşması ve deneyim paylaşımıyla son buldu.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DÜZCE SPOR LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DÜZCE SPOR LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI. GENÇLERİN MERAK ETTİĞİ SORULARI YANITLAYAN ÖZTÜRK, ÜLKENİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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