Yağmur altında bağbozumu: Çal’da kültür, bereket ve vefa bir arada

Yağmurun coşkuya engel olamadığı bağbozumu

Çal’da düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali, yağmura rağmen binlerce kişinin katılımıyla kentin kırsal ve kültürel hayatını sokaklara taşıdı. Çal Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bağyolu bileşenlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen festival, temsili bağbozumu, üzüm çiğneme, pekmez kaynatma gibi geleneksel uygulamalarıyla üretim kültürünü görünür kıldı.

Kortej, oyunlar ve üreticinin sesi:

Etkinlikler Çamlıkpark’tan başlayıp Atatürk Parkı’na kadar uzanan bir kortej yürüyüşüyle devam etti. Traktörlerin de katıldığı kortejde üreticiler, üzerlerinde taşıdıkları üzüm bağları ve ekipmanlarla festivalin renkli görüntülerini oluşturdu. Korteje vatandaşların ilgisi büyük olurken, yağmurun zaman zaman etkisini artırmasına rağmen alan boşalmadı.

Atatürk Parkı’nda halk oyunları ve zeybek gösterileri sergilendi; Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da zeybek oynayarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Programda yer alan üzüm çiğneme ve pekmez kaynatma gösterileri, Çal’ın asırlık üretim geleneğini genç kuşaklarla buluşturdu.

Sanat stantları ve kültür-sanat buluşması:

Festival alanında yalnızca tarımsal etkinlikler değil, sanatçı ve yazarların stantları da yoğun ilgi gördü. Ressam Gürcan Ekici başta olmak üzere farklı sanat dallarından eserler sergilendi ve festivalin kültür-sanat atmosferine katkı sundu.

Vefa ve duygusal anlar

Gecenin en özel bölümü, geçen yıl festivalin konuğu olan ve daha sonra hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram anısına yapılan vefaydı. Sanatçının kızı Türkü Bayram, Çal’a gelerek sahne aldı ve yağmura rağmen izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, geçen yıl çekilen bir fotoğrafı Türkü Bayram’a hediye ederek duygusal bir anın yaşanmasına aracılık etti.

Başkan Hakan, Edip Akbayram ile olan bağlarını ve festivalin taşıdığı anlamı şöyle aktardı: "Edip Akbayram bizim için çok kıymetliydi. Kendisiyle dostluğumuz uzun yıllara dayanıyordu. Önceki yıl Çal Bağbozumu’nda birlikteydik. Ne yazık ki daha sonra kendisini kaybettik. Bu yıl onun emaneti olan kızı Türkü’yü Çal’da ağırlamak bizim için hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir vefa meselesiydi. Geçen yıl burada bıraktığı hatırayı bugün kızına teslim etmek istedik. Çünkü bazı insanlar hayatımızdan ayrılır ama bıraktıkları izler hiç silinmez. Edip Akbayram da Çal’da güzel bir iz bıraktı"

Yerel dayanışma ve teşekkür

Festival, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcisi, oda ve sivil toplum kuruluşu ile geniş bir katılıma sahne oldu. Programa katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, YENİ Parti Çal İlçe Başkanı Hüsamettin Ersoy, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ve diğer ilçe yöneticileri ile STK temsilcileri yer aldı.

Başkan Hakan, organizasyonun ortak akılla gerçekleştiğini vurgulayarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na destekleri için teşekkür etti: "Bu festivalin büyümesinde ve uluslararası bir kimlik kazanmasında birlikte çalışmanın çok büyük önemi var. Çal Belediyesi olarak Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Bağyolu bileşenlerimizle birlikte güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na Çal’ın kültürüne, üreticisine ve festivalimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işin arkasında büyük bir emek ve ortak akıl var. Biz birlikte oldukça Çal’ın sesi daha güçlü çıkacak"

Festivalin neşeli anlarından biri de temsili üzüm güzeli seçimi oldu. Başkan Ahmet Hakan, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ile Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’i temsili üzüm güzeli seçerek katılımcılara renkli anlar yaşattı. Yağmur altında gerçekleşen bu buluşma, Çal’da hem üretimin hem de dostluğun ön plana çıktığı bir gün olarak kayıtlara geçti.

YAĞMURA RAĞMEN COŞKUNUN DİNMEDİĞİ ÇAL’DA BAĞBOZUMU; ÜZÜMÜN BEREKETİ, KÜLTÜRÜN GÜCÜ VE EDİP AKBAYRAM’A GÖSTERİLEN VEFAYLA UNUTULMAZ BİR GÜNE DÖNÜŞTÜ.