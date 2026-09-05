Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kırsal kalkınmada somut adım: Kumçatı'da 7 süt işletmesi yerinde değerlendirildi

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile yüzde 50 hibe destekli 7 süt sığırcılığı işletmesi, Şırnak protokolü tarafından Kumçatı kırsalında yerinde incelendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırsal kalkınmada somut adım: Kumçatı'da 7 süt işletmesi yerinde değerlendirildi

Kırsal kalkınma kapsamında saha incelemesi:

Şırnak’ın Kumçatı beldesi kırsalında, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletmeler yerinde incelendi. Ziyarette, destekle faaliyete geçen toplam 7 süt sığırcılığı işletmesi gezildi ve saha uygulamaları değerlendirildi.

ziyaretin katılımcıları:

İncelemeye, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı. Program, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirildi.

işletme incelemeleri ve üretici görüşleri:

Heyet, ziyaret ettiği işletmelerde yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve kapasiteler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Üreticilerle bir araya gelinerek talepler, beklentiler ve karşılaşılan uygulama zorlukları dinlendi. Bu görüşmelerde hibe desteğinin sahadaki etkileri ve sürdürülebilir üretim koşuları ele alındı.

Program kapsamında yapılan yerinde incelemeler, kentin hayvancılık potansiyeline katkı sağlama hedefiyle atılan adımların somut örneklerini ortaya koydu. Ziyaret, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların takip edilmesi ve üreticilerle doğrudan iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İŞLETMELERDE YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALAR VE ÜRETİM KAPASİTELERİ HAKKINDA YETKİLİLERDEN DETAYLI...

İŞLETMELERDE YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALAR VE ÜRETİM KAPASİTELERİ HAKKINDA YETKİLİLERDEN DETAYLI BİLGİ ALAN HEYET, ÜRETİCİLERLE DE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklar Barbie Hayal Dünyası'nda yeteneklerini keşfe...
images

bulanık kaymakamı esnafla buluştu, talepleri yerinde dinledi
images

Doğada kaynaşma: 149 kişiyle beş günlük engelli kampı
images

Kocabaş'ta bir gün: Kepenek yaşlılarla etkinlikte buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'dan yeniden göğe: Marmara 4'ün mirası Marmara 5'te canlanıyor

Kağıt arabasıyla sokak sokak dolaşıp eşyaları aldılar

Kuyucak'ta otoyolda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı

Bursa'da tarımdan ormana sıçrayan yangında ekipler ve köylüler sahada

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır