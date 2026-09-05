Kırsal kalkınmada somut adım: Kumçatı'da 7 süt işletmesi yerinde değerlendirildi

Kırsal kalkınma kapsamında saha incelemesi:

Şırnak’ın Kumçatı beldesi kırsalında, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletmeler yerinde incelendi. Ziyarette, destekle faaliyete geçen toplam 7 süt sığırcılığı işletmesi gezildi ve saha uygulamaları değerlendirildi.

ziyaretin katılımcıları:

İncelemeye, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı. Program, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirildi.

işletme incelemeleri ve üretici görüşleri:

Heyet, ziyaret ettiği işletmelerde yürütülen çalışmalar, üretim süreçleri ve kapasiteler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Üreticilerle bir araya gelinerek talepler, beklentiler ve karşılaşılan uygulama zorlukları dinlendi. Bu görüşmelerde hibe desteğinin sahadaki etkileri ve sürdürülebilir üretim koşuları ele alındı.

Program kapsamında yapılan yerinde incelemeler, kentin hayvancılık potansiyeline katkı sağlama hedefiyle atılan adımların somut örneklerini ortaya koydu. Ziyaret, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların takip edilmesi ve üreticilerle doğrudan iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İŞLETMELERDE YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALAR VE ÜRETİM KAPASİTELERİ HAKKINDA YETKİLİLERDEN DETAYLI BİLGİ ALAN HEYET, ÜRETİCİLERLE DE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.