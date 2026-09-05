Kayseri'de tarihten mutfağa kültür yolu maratonu başladı

Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı olan Kayseri, dokuz gün sürecek yoğun bir programla kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiriyor. Açılış, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesinde gerçekleşti; festival şehirde ikinci kez coşkuyla karşılanıyor ve 185 etkinlik ile ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açılış töreni ve mesajlar:

Açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile çok sayıda protokol üyesi ve sanatsever katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin uluslararası hedeflerine vurgu yaparak şehrin 2027'de Türk Dünyası Kültür Başkenti, 2029'da Dünya Spor Başkenti unvanlarıyla konumunu güçlendireceğini belirtti. Büyükkılıç ayrıca Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini; Kültepe Kaniş/Karum, Erciyes, Mimar Sinan mirası, müzeler ve 7,5 milyon yıllık fosillerden gastronomiye kadar uzanan kapsamıyla dünyaya tanıtma kararlılığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kayseri'nin Selçuklu mirası, Erciyes Dağı ve zengin kültürel birikimiyle festivalin ikinci kez ev sahibi olduğuna dikkat çekti. Çam, festivalin çocuklar ve gençleri kültürel hayata taşıma hedefiyle tiyatrodan mûsikîye, geleneksel el sanatlarından atölyelere kadar geniş bir yelpazede içerik sunduğunu söyledi.

Sergiler, konserler ve gastronomi rotası:

Açılışın ardından protokol üyeleri, festival boyunca ziyaretçilere açık olacak 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri', 'Yaşayan Miras: Kayseri' ve 'Hâne' sergilerini gezdi. Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserleri Türkiye'nin sevilen isimleri üstlenecek; programda Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo yer alıyor.

Festivalde ayrıca farklı müzik ve sahne gösterilerine yer veriliyor. Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı bando düzenlemeleriyle çeşitli eserleri seslendirirken, 'Kafkas Rüzgarı' gösterisi Kafkas coğrafyasının dans kültürünü sahneye taşıyacak. 'Aşk Meydanı' programı müzik ve şiiri bir araya getirirken, festivalin kapanışında gerçekleştirilecek 'Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri' konserinde Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu Neşet Ertaş eserlerini yorumlayacak.

Gastronomi festivalin önemli odağı olarak öne çıkıyor. Dr. Serdar Çam, Kayseri mutfağının et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle güçlü bir kültüre sahip olduğunu belirterek, festival boyunca ziyaretçilere Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile özgün tatların sunulacağını aktardı. Kayseri mantısı, yağlama, pastırma, nevzine, gilaburu ve develi cıvıklısı gibi yerel tatlar festival vesilesiyle daha geniş kitlelerle buluşturulacak.

Vali Gökmen Çiçek, 5-13 Eylül tarihlerinde sürecek festivalin Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini farklı kentlerden ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen misafirlerle buluşturacağını belirtti ve hemşehrileri ile kent keşfi yapmak isteyenleri etkinliklere davet etti. AK Parti milletvekilleri de festivalin Kayseri'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kayseri, bu dokuz günlük maratonla sadece sergiler ve konserlerle değil; atölyeler, tiyatro oyunları ve geleneksel sanat gösterileriyle de kültür turizmini canlandırmayı hedefliyor. Festival programı boyunca şehrin pek çok mekânında gerçekleşecek etkinlikler, Kayseri'nin tarihî dokusunu ve gastronomik zenginliğini ön plana çıkaracak şekilde planlandı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 17’NCİ DURAĞI KAYSERİ’DE DOKUZ GÜN SÜRECEK KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ MARATONU KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.