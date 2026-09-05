Cizre'de üretim canlanıyor: çiftçilere yüzde 75 hibe ile fide dağıtımı

Cizre'de fideler üreticilere teslim edildi:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, başvuru yapan çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sebze fideleri dağıtıldı. Teslimat, ilçe müdürlüğü bahçesinde düzenlenen bir programla gerçekleştirildi ve üreticiler fidelerini teslim alarak destekten memnuniyetlerini ifade etti.

Projenin hedefleri:

Müdürlük açıklamasında projenin temel amacının üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak, yerel tarımsal üretimi güçlendirmek ve verimliliği artırmak olduğu vurgulandı. Destek, özellikle tohum, fide ve başlangıç dönemindeki girdi harcamalarını hafifletmeyi hedefleyerek üreticilerin üretime daha rahat başlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Beklenen ekonomik ve üretimsel etkiler:

Dağıtılan fidelerin kısa süre içinde toprakla buluşturulmasıyla birlikte, ilçe ekonomisine ve sebze üretimine olumlu katkı yapması bekleniyor. Başvuru yapan üreticiler programın sürdürülebilir olması halinde yerel arzın güçleneceğini ve piyasa maliyetlerinin dengelenebileceğini belirtti. İlçe Müdürlüğü de desteklerin yaygınlaştırılması ve takip mekanizmalarının işletilmesiyle verimliliğin artırılacağını açıkladı.

CİZRE İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK VE ÇİFTÇİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK AMACIYLA YÜZDE 75 HİBE DESTEKLİ SEBZE FİDELERİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ.