Başkan Özlü hemşehri buluşmaları ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşla buluştu

Başkan Özlü ilçe buluşmalarını sürdürüyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı sürdürdü. Sahil ve Güzel İşler Millet Bahçesi gibi halka açık alanlarda ailelerle sohbet eden Özlü, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini dinledi. Ziyaretlerde ilçede yaşam kalitesinin artırılması ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal alanların çoğaltılması için devam eden çalışmalara vurgu yaptı.

Kültürel buluşma ve hemşehrilik vurgusu:

Program kapsamında Özlü, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Maşukiye'de düzenlenen 5. Geleneksel Sivas Gardaşlık Buluşması'na katıldı. Sivaslı hemşehrilerle bir araya gelen Özlü, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine ve hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesine dikkat çekti. Toplantıda katılımcılarla yapılan görüşmelerde yerel hizmet beklentileri ve kültürel etkinlik talepleri gündeme geldi.

Teşkilat etkinlikleri ve düğünlere katılım:

Özlü, ayrıca AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen piknik programına katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve birlik mesajı verdi. Etkinliklerde teşkilatın gönül ve hizmet birlikteliğinin önemini vurguladı. Başkan Özlü, ilçede yapılan düğün cemiyetlerine de iştirak ederek genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu; bazı çiftlerin nikahını da kıyan Özlü, gençlere ömür boyu mutluluk, ailelerine ise hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyaretler, belediye yönetiminin sahada temasını gösterirken, vatandaşların gündelik ihtiyaçları ve sosyal taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesine olanak sağladı. Özlü'nün ziyaretleri, ilçe genelinde halkla ilişkiler ve yerel hizmet odaklı çalışma anlayışını yansıttı.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.