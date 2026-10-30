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Kıyılarda tamamlanan sezon: 1.110 caretta yavrusu denize ulaştı

Aydın kıyılarında 2026'de Kuşadası, Didim ve Urla'daki kumsallardan toplam 1.110 caretta yavrusu sağlıklı denize ulaştı; İlkevler'de 18 yavru çıktı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kıyılarda tamamlanan sezon: 1.110 caretta yavrusu denize ulaştı

Yavru çıkışları tamamlandı

Aydın kıyılarında 2026 koruma sezonunda Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 21 yuva ile İzmir Urla Zeytineli kumsalındaki 1 yuvadan toplam 1.110 caretta caretta yavrusu sağlıklı şekilde denize ulaştı. Bölgedeki izleme ve koruma çalışmaları sezonu kapattı.

İlkevler'deki riskli yuvanın taşınması:

Kuşadası İlkevler kumsalında denize çok yakın bir noktada yapılan bir yuva, suya doygun ve çamurlaşmış kum içinde kaldığı için risk altına girdi. Yapılan kontrolde yumurtaların yarısından fazlasının suya doymuş olduğu tespit edildi. EKODOSD bilim danışmanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile görüşülerek yumurtaların risk altındaki yuvadan alınmasına ve önceden hazırlanan güvenli bir yuvaya taşınmasına karar verildi. Taşıma sırasında yumurtaların yönlerinin değiştirilmemesine özellikle dikkat edildi.

Ortaklık, gönüllüler ve sonuçlar:

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın geç dönemde yumurta bırakması ve iklim koşulları nedeniyle kuluçka süresinin uzadığını, bu süreç sonunda 18 yavrunun sağlıklı şekilde yumurtadan çıkarak denize ulaştığını belirtti. Sürücü, ayrıca Türkiye'de resmi koruma altındaki yuvalama kumsalları dışında kalan kıyılardaki çalışmalarda Kuşadası ve Didim belediyeleri ile yerleşimlerde yaşayan gönüllülerin destek verdiğini vurguladı.

İzleme ve koruma faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, bilim danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve EKODOSD iş birliğiyle gerçekleştirildi. EKODOSD, önümüzdeki yıl belediyelerle iş birliğini artırarak kumsallara çıkan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını çoğaltmayı hedefliyor ve emeği geçen tüm kurumlara, bilim danışmanına, belediyelere ve duyarlı gönüllülere teşekkür etti.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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