Sultanhisar’da kalorifer ateşçiliğinde uygulamalı beceri eğitimi

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Katı, Sıvı ve Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Kursunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi. Eğitim, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine olanak sağlayarak katılımcıların becerilerini pekiştirmesine olanak tanıdı.

uygulamalı eğitimin içeriği:

Kursiyerler, farklı yakıt türlerine sahip kalorifer sistemlerinin işletimi üzerinde çalıştı. Eğitim sırasında sisteme ilişkin arızaların tespiti, bakım uygulamaları ve güvenli, verimli ve doğru kullanım konuları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, makine ve ekipmanla doğrudan çalışma fırsatı bularak teorik eğitimde öğrendiklerini uygulamada test etti.

kursun hedefleri ve değerlendirme:

Eğitimin amacı, katılımcıların kalorifer sistemlerini güvenli biçimde işletme ve bakım yetkinliğini artırmak olarak belirlendi. Kursiyerler edindikleri pratik deneyimle sistemlerin kullanımı konusunda deneyim kazandı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, eğitime katkı sağlayan eğiticiye ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KATI, SIVI VE DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİLİĞİ KURSU'NDA KURSİYERLERE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.