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Bahçelievler'de gençlerin coşkusu cumhuriyetin 103'üncü yılı fener alayı ve konserle kutlandı

Bahçelievler Belediyesi, 29 Ekim kutlamasını parkta fener alayı ve kortejle sürdürdü; Mela Bedel konseriyle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler'de gençlerin coşkusu cumhuriyetin 103'üncü yılı fener alayı ve konserle kutlandı

Bahçelievler'de 29 Ekim coşkusu

Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Programı ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş izledi; ortaya renkli görüntüler çıktı.

fener alayı ve kortej:

Etkinlik öncesinde düzenlenen fener alayıyla başlayan programda, Dr. Hakan Bahadır gençlerle birlikte kortej eşliğinde alana geldi. Başkan Bahadır, etkinliğin iptal edilmediğini vurgulayarak, "Biz devam ederiz, biz farklıyız. Bugün çok mutlu olduğumu söylüyorum. Çok güzel bir gün, 29 Ekim, 103’üncü yılımız. Tüm komşularımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. 103’üncü yılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. İptal etmedik, sabahtan beri program yapıyoruz. Saat 15.30’dan beri otobüsle dolaşıyoruz, komşularımıza Türk bayrağı dağıtıyoruz. Fener alayı da yaptık. Yaklaşık 1 saattir de fener alayıyla yürüyerek buraya geldik. Çünkü gençlerimize söz verdik. Şu anda da söyledim, ’Yağmur yağsa da ben gitmeyeceğim. Gidecek var mı?’ dedim. Kimse gitmeyeceğini söylüyor. Cumhuriyeti böyle şenlikle, mutlulukla kutlamak lazım"

konser ve vurgular:

Programın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Mela Bedel, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı; vatandaşlar konser boyunca şarkılara eşlik etti ve kutlama coşkusu devam etti.

Bahadır konuşmasında bağımsızlığın önemine de değinerek, "İstiklal Caddesi’nde, Karaköy’de, Fatih’te İngiliz askerlerinin olduğu, İzmir’de Yunanların, İtalyanların, Fransızların bulunduğu bir ülkeden bu zamana geldik. Şu anda Irak, Suriye düzeldi ama maalesef Filistin’de, Gazze’de o siyonist İsrail askerleri zulmediyorlar. İşte bizim cumhuriyetimizin olması demek, demokrasinin olması, ülkemizin, devletimizin, milletimizin devam etmesi demek. O yüzden önemli. Farklı ırklarımız, farklı mezheplerimiz, farklı partilerimiz olur ama ortak paydamız Türkiye. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını mutlulukla kutluyorum. Türk milletine nice nice bayramlar diliyorum. İnşallah Rabbim kıyamete kadar devam ettirsin diyorum"

Etkinlik, kortej, fener alayı ve konserin ardından katılımcıların sahne performanslarına eşlik etmesiyle sona erdi. Belediye ekipleri sabahtan beri sürdürülen programla komşulara Türk bayrakları dağıtmaya devam etti.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA CUMHURİYET&#039;İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL...

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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