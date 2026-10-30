Arin Gölü'nde su çekilmesi kuşların yaşam alanını daraltıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nün kuzeyinde ve Süphan Dağı eteklerinde yer alan Arin Gölü, son yıllarda belirgin biçimde küçülüyor. Bölge, "kuş cenneti" olarak bilinirken göldeki su seviyesindeki düşüş sulak alanın doğal dengesini bozuyor ve biyolojik çeşitlilik için risk oluşturuyor.

kuraklığın nedenleri:

Yerel ekosistemdeki gerileme, birden fazla faktörün bileşkesiyle açıklanıyor. Uzun vadeli yağış azalması ve artan sıcaklıklara bağlı buharlaşma su kaybını hızlandırıyor. Ayrıca yöredeki tarımsal sulama uygulamalarının kontrolsüz ve yoğun kullanımı yeraltı ve yüzey sularını etkileyerek göle gelen su miktarını azaltıyor. Bu etkenler birleşince kıyı kesimlerinde kuruyan alanlar ortaya çıkıyor ve sulak ekosistemin işlevselliği zayıflıyor.

kuş türleri ve ekosistem üzerindeki etkiler:

Arin Gölü; dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, angıt, kılıçgaga ve Van Gölü martısı gibi türler için hem üreme hem de konaklama alanı sağlıyor. Su seviyesinin düşmesiyle beslenme ve üreme için uygun kıyı ve sığ alanlar daralıyor; bunun sonucunda türlerin popülasyon dinamikleri etkilenebilir ve göç eden kuşlar için mola alanları zayıflayabilir. Sulak alanın bozulması yalnızca kuşları değil, göl çevresindeki diğer canlıların yaşamını da doğrudan tehdit ediyor.

Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, göldeki küçülmeyi vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü günden güne küçülüyor".

Uzun vadede bölgesel su yönetimi, sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliğine uyum çalışmaları sulak alanların korunmasında belirleyici olacak. Arin Gölü'ndeki değişim, yerel ve göçmen kuş popülasyonları açısından izlenmesi gereken bir uyarı niteliği taşıyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇOK SAYIDA KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ARİN GÖLÜ, KURAKLIK VE SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE TEHDİT ALTINDA.