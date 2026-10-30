Yenişehir'de Cumhuriyet Kupası ilk kez düzenlendi: minik sporcular kulaç attı

Yarışların ayrıntıları:

Yenişehir'de ilk kez organize edilen Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları, Yenişehir Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyona toplam 11 takım katıldı ve yüzlerce minik sporcu farklı yaş kategorilerinde kulvarlarda mücadele etti. Yarışlar, bölgede yüzmeye ilgiyi artırmak ve genç sporcuların deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla planlandı.

Yarış programı boyunca katılımcılar teknik kurallara uygun olarak dereceye girmek için kıyasıya yarıştı; sonuçlar her kategoride anında kaydedilerek dereceye giren sporcular belirlendi.

Ödül töreni ve hedefler:

Yarışların ardından düzenlenen ödül törenine Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Başkan Ercan Özel, organizasyonun amacını şu sözlerle özetledi: "Çocuklarımıza yüzmeyi sevdirmek ve sporla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışlarda, 11 takımdan yüzlerce minik sporcumuz kulaç atarken, dereceye giren yüzücülerimize madalyalarını takdim ettik." Yetkililer, benzer organizasyonların tekrarlanarak bölgesel spor altyapısının güçlendirilmesi hedeflerinin sürdürüleceğini belirtti.

CUMHURİYET KUPASI YÜZME YARIŞLARI YENİŞEHİR’DE DÜZENLENDİ