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Başkentte kışa hazırlık: ticari otobüs ve yük araçlarına lastik denetimi

Ankara'da trafik ekipleri, AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezi'nde yolcu ve yük taşıyan ticari araçların evrak ve lastiklerini kontrol etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başkentte kışa hazırlık: ticari otobüs ve yük araçlarına lastik denetimi

Başkentte kışa hazırlık: ticari otobüs ve yük araçlarına lastik denetimi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim yapıldı. Uygulama, AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Denetimin kapsamı:

Denetimde öncelikle yolcu otobüslerinin evrakları kontrol edildi. Ardından ekipler, araçların lastiklerinin uygunluğunu ölçerek mevzuata uygunluğunu tespit etti. Ölçüm ve belge doğrulaması ekipler tarafından sahada uygulamalı şekilde gerçekleştirildi.

Neden önem taşıyor:

Kış lastiği takma zorunluluğu, ağır iklim koşullarında taşıma güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu tür kontroller, yola çıkacak araçların teknik olarak uygunluğunu ve yolcu ile yük güvenliğini sağlamaya yönelik temel bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Denetimler sırasında hem evrak kontrolü hem de lastik uygunluğu ölçümleri ön plana çıktı; uygulamanın ticari taşımacılıkta güvenlik standartlarını desteklediği vurgulanıyor.

Başkentte ticari araçlara zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Başkentte ticari araçlara zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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