Pancarlar yola saçıldı: Elazığ-Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Elazığ-Diyarbakır karayolunda şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi. Kazada sürücü veya başka kişilerin yaralanmadığı, yalnızca maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Müdahale ve yol temizliği:

Şarampole saçılan pancarlar ekipler tarafından toplanırken, devrilen tır olay yerinde yapılan çalışma sonucu vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer ve ekipler kazaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

ELAZIĞ’DA TIR DEVRİLDİ