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Pancarlar yola saçıldı: Elazığ-Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Elazığ-Diyarbakır karayolunda 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi; kazada yaralanma yok, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pancarlar yola saçıldı: Elazığ-Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Pancarlar yola saçıldı: Elazığ-Diyarbakır karayolunda tır devrildi

Elazığ-Diyarbakır karayolunda şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi. Kazada sürücü veya başka kişilerin yaralanmadığı, yalnızca maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

Müdahale ve yol temizliği:

Şarampole saçılan pancarlar ekipler tarafından toplanırken, devrilen tır olay yerinde yapılan çalışma sonucu vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer ve ekipler kazaya müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

ELAZIĞ’DA TIR DEVRİLDİ

ELAZIĞ’DA TIR DEVRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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