Kışa hazırlık: şanzıman ustasından araç sahiplerine bakım çağrısı

Kış bakımı uyarısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ergünler Oto Servisinde çalışan otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç sahiplerini kış bakımını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Ergün, muhtemel arızaların önüne geçmek ve güvenli sürüş sağlamak için bakımların önemine dikkat çekti.

kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar:

Ergün, başta antifriz ve akü olmak üzere lastik, motor yağı ve soğutma sistemi gibi bileşenlerin kış öncesinde ölçülüp kontrol edilmesini önerdi. Bu kontrollerin, soğuk havalarda ortaya çıkabilecek performans düşüşü ve arızaları azaltacağı belirtildi.

şanzıman ve periyodik bakım uyarısı:

Usta, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda zayıf akünün şanzıman kartının yanmasına neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, şanzıman yağının 60 bin kilometrede bir değişmesi gerektiğini ve eskiyen yağın şanzımana zarar verebileceğini söyledi.

Ergün, bu bakımların yapılmaması halinde yüksek maliyetli zararların ortaya çıkabileceğini belirterek sürücüleri periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaya çağırdı.

AKÜNÜN ZAYIF OLMASI OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA ŞANZIMAN KARTININ YANMASINA NEDEN OLABİLDİĞİNİ AKTARAN ERGÜN, KIŞIN ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARININ KESİNLİKLE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ AKTARDI.