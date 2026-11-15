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Kışa hazırlık: şanzıman ustasından araç sahiplerine bakım çağrısı

Safranbolu'da şanzıman ustası Emirhan Ergün, kış öncesi antifriz, akü, lastik, motor yağı ve soğutma sistemlerinin kontrolü ve periyodik bakımın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışa hazırlık: şanzıman ustasından araç sahiplerine bakım çağrısı

Kış bakımı uyarısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ergünler Oto Servisinde çalışan otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç sahiplerini kış bakımını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Ergün, muhtemel arızaların önüne geçmek ve güvenli sürüş sağlamak için bakımların önemine dikkat çekti.

kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar:

Ergün, başta antifriz ve akü olmak üzere lastik, motor yağı ve soğutma sistemi gibi bileşenlerin kış öncesinde ölçülüp kontrol edilmesini önerdi. Bu kontrollerin, soğuk havalarda ortaya çıkabilecek performans düşüşü ve arızaları azaltacağı belirtildi.

şanzıman ve periyodik bakım uyarısı:

Usta, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda zayıf akünün şanzıman kartının yanmasına neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, şanzıman yağının 60 bin kilometrede bir değişmesi gerektiğini ve eskiyen yağın şanzımana zarar verebileceğini söyledi.

Ergün, bu bakımların yapılmaması halinde yüksek maliyetli zararların ortaya çıkabileceğini belirterek sürücüleri periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaya çağırdı.

AKÜNÜN ZAYIF OLMASI OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA ŞANZIMAN KARTININ YANMASINA NEDEN OLABİLDİĞİNİ...

AKÜNÜN ZAYIF OLMASI OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA ŞANZIMAN KARTININ YANMASINA NEDEN OLABİLDİĞİNİ AKTARAN ERGÜN, KIŞIN ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARININ KESİNLİKLE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ AKTARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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