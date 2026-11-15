Karagöl yolunda çöken asfalt: Borçka'da dere taşkını ulaşımı kesti

yağışın etkilediği ilçeler:

Artvin genelinde etkili olan şiddetli sağanak, kent merkezi ve kırsalda birçok noktada dere debilerinin yükselmesine neden oldu. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde taşkın ve heyelan riski görüldü; bazı dere yataklarında oluşan taşkınlar ile yollarda hasar kaydedildi.

Yağışın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı veya zorlu koşullar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bölgede, özellikle yağışın yoğun olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşandı ve vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Borçka Karagöl yolundaki hasar ve çalışma planı:

Borçka Karagöl güzergâhında debisi yükselen bir dere taşarak yolun bir bölümünü yıktı. Dere sularının asfalt zeminin altında erozyona yol açması sonucu yolun bir kısmı çöktü ve güzergâh çift yönlü ulaşıma kapandı; bu nedenle bölgeden geçen sürücüler geri dönmek veya alternatif güzergâh aramak zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su seviyesinin düşmesini bekleyerek zarar gören zeminde güvenlik değerlendirmesi ve onarım çalışması başlatacak. Yetkililer sürücüleri ve bölge halkını heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı; çalışmalar tamamlanana dek kapalı güzergâhların kullanılmaması istendi.

Yetkililer ayrıca, hasarın büyüklüğüne göre yolun yeniden ulaşıma açılmasının su seviyesinin normale dönmesine bağlı olduğunu belirtti ve vatandaşlardan anonslar ile yol durumlarını takip etmeleri istendi.

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK, DERE TAŞKINLARINA VE YOLLARDA HASARA NEDEN OLDU.