Halkla iç içe çalışma: Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

Başkanın mahalle ziyaretleri:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe merkezindeki Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerini ziyaret ederek bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere belediye başkan yardımcıları da eşlik etti; Başkan Şimşek, mahalle turunda halkla yüz yüze iletişimi önceliklendirdi ve bölge ihtiyaçlarının tespitine odaklandı.

Esnaf ve mahalle sakinleriyle iletişim:

Başkan Şimşek, gittiği sokaklarda esnafa hayırlı işler dileklerini iletti, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kendisine iletilen talep ve öneriler tek tek dinlendi, not alındı ve önceliklendirme için kayıt altına alındı. Bu görüşmelerde gündeme gelen küçük onarım, temizlik ve altyapı talepleri yerinde gözlemlenerek belediye çalışmalarına yön verecek şekilde değerlendirildi.

Park ve çocuk oyun alanlarında yerinde inceleme:

Mahalle turları sırasında Başkan Şimşek, güzergâh üzerindeki parklar ve çocuk oyun alanlarını da inceledi. Parkların mevcut durumu detaylı şekilde gözden geçirildi; eksikliklerin ve yapılması gereken düzenlemelerin öncelik sırasına konması için notlar alındı. Bu incelemeler, alanların güvenliği ve kullanım kalitesinin artırılmasına yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

Başkan Şimşek'in konuya ilişkin sözleri şu şekildedir:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe olmayı çok önemsiyoruz. Sorunları, eksikleri, yapılabilecek işleri yerinde takip etmek ve talepleri birinci ağızdan almak bizim için en doğru yaklaşım. Bu nedenle bize iletilen talepleri not alıyor, çalışmalarımızda bu konuların da üstüne eğiliyoruz."

Belediye yönetimi, ziyaretlerde tespit edilen konuları takip edeceğini ve önceliklendirme esasına göre adımlar atılacağını açıkladı. Şehir düzeyindeki hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşla güçlü iletişimin sürdürülmesi, bu tür saha ziyaretlerinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN NİŞANCIPAŞA, ALAYBEY VE ŞEHİTLER MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.