Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Halkla iç içe çalışma: Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşup talepleri yerinde dinledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Halkla iç içe çalışma: Şehzadeler'de sorunlar yerinde tespit ediliyor

Başkanın mahalle ziyaretleri:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe merkezindeki Nişancıpaşa, Alaybey ve Şehitler mahallelerini ziyaret ederek bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere belediye başkan yardımcıları da eşlik etti; Başkan Şimşek, mahalle turunda halkla yüz yüze iletişimi önceliklendirdi ve bölge ihtiyaçlarının tespitine odaklandı.

Esnaf ve mahalle sakinleriyle iletişim:

Başkan Şimşek, gittiği sokaklarda esnafa hayırlı işler dileklerini iletti, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kendisine iletilen talep ve öneriler tek tek dinlendi, not alındı ve önceliklendirme için kayıt altına alındı. Bu görüşmelerde gündeme gelen küçük onarım, temizlik ve altyapı talepleri yerinde gözlemlenerek belediye çalışmalarına yön verecek şekilde değerlendirildi.

Park ve çocuk oyun alanlarında yerinde inceleme:

Mahalle turları sırasında Başkan Şimşek, güzergâh üzerindeki parklar ve çocuk oyun alanlarını da inceledi. Parkların mevcut durumu detaylı şekilde gözden geçirildi; eksikliklerin ve yapılması gereken düzenlemelerin öncelik sırasına konması için notlar alındı. Bu incelemeler, alanların güvenliği ve kullanım kalitesinin artırılmasına yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

Başkan Şimşek'in konuya ilişkin sözleri şu şekildedir:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla iç içe olmayı çok önemsiyoruz. Sorunları, eksikleri, yapılabilecek işleri yerinde takip etmek ve talepleri birinci ağızdan almak bizim için en doğru yaklaşım. Bu nedenle bize iletilen talepleri not alıyor, çalışmalarımızda bu konuların da üstüne eğiliyoruz."

Belediye yönetimi, ziyaretlerde tespit edilen konuları takip edeceğini ve önceliklendirme esasına göre adımlar atılacağını açıkladı. Şehir düzeyindeki hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşla güçlü iletişimin sürdürülmesi, bu tür saha ziyaretlerinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN NİŞANCIPAŞA, ALAYBEY VE ŞEHİTLER...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN NİŞANCIPAŞA, ALAYBEY VE ŞEHİTLER MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da amatör telsiz ve İHAKUT ekipleri haberleşme güvenliğini değerlendirdi
images

çöpten çıkan 32 bin lira belediyenin titiz takibiyle sahibine ulaştı
images

Adapazarı’nda 30 yıllık katlı pazar kentsel dönüşümle yeni bir döneme hazırlanıy...
images

Bilecik'te gençlerle günlük hayatta manevi değerler konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehir hafızasının pazarı Katlı Pazar kentsel dönüşüme giriyor

Aliağa FK'de teknik rota değişimi: Namet Ateş'le yollar ayrıldı

Gümüşhane Süleymaniye'de kayak turizmi için 300 milyon liralık adım

Çocuğun tabağı geleceği belirliyor: eğitim, sağlık ve sektör nasıl birleşmeli

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi