Manavgat'ta zeytinlikte sürücünün aracına kurşun sıkan iki maskeli yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, 11 Kasım tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Zeytinlik Mevkiinde yaşandı. Aracını park ederek telefonla konuşan A.E.K. ile yanına motosikletle gelen ve başlarında kar maskesi bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheliler A.E.K.'ye araçtan inmesini söyledi; A.E.K. geri manevra yapıp hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken şüpheliler arkasından ateş açtı.

soruşturma ve yakalama:

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 30 ev ve iş yeri ile bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 72 saatlik kayıtları titizlikle inceleyerek fail veya failleri belirlemeye çalıştı. Yapılan analiz sonucunda şüphelilerin, biri Özbekistan uyruklu olmak üzere Kamronbek A. ve Erol Kemal P. olduğu tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı.

adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, hakaret ve 6136 sayılı kanuna muhalefet (SKM) suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ARAÇ KURŞUNLAYAN 2 MASKELİ ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ