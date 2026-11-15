Konak'ta ev operasyonunda çoklu uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

operasyon ve ele geçirilenler:

İzmir'in Konak ilçesinde, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 9 parça halinde toplam 12,23 gram kokain, 10 parça halinde toplam 8,95 gram skunk, 1 kök Hint keneviri ve 2 uyuşturucu hap ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek (bunların 2'si şarjöre basılı) bulundu.

ele geçirilen para ve deliller:

Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 Türk Lirası, 40 ABD doları, 45 euro ve 10 Kanada doları ele geçirildi. Ekipler, bulunan maddeler ve silahlarla ilgili detaylı delil tutanakları tuttu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında B.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı; soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER