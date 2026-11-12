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Başmakçı'da kadın çiftçilere tarımsal uygulama eğitimi

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda, Başmakçı'daki kadın çiftçilere tarımsal üretim ve uygulamalı bilgiler verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Başmakçı'da kadın çiftçilere tarımsal uygulama eğitimi

Başmakçı’da düzenlenen eğitim toplantısı:

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütüldü.

Eğitimin hedefleri:

Eğitim programında, kadın çiftçilerin üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi ve uygulamalı tarım bilgileriyle üretim verimliliğinin artırılması üzerinde duruldu. Katılımcılara uygulamalı yöntemler ve pratik öneriler aktarıldı.

Yayım çalışmaları ve devamı:

Toplantıda, kadın çiftçilerin tarımsal üretime sunduğu katkının artırılması amacıyla yürütülen eğitim ve yayım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer programların düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME...

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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