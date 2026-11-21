Zehra Karakoç'un iki aylık yolculuğu:

Bağcılar'da yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Zehra Karakoç, tiroid hastalığı ve aşırı kilo nedeniyle günlük yaşamında zorlanınca destek aradı. Yapılan kan tahlilleri ve yaşam tarzı değerlendirmesinin ardından Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde görevli diyetisyen Kübra Şimşek tarafından kişiye özel bir beslenme programı hazırlandı. Programın uygulanmasıyla Karakoç, 2 ay içinde 101 kilodan 76 kiloya düşerek toplam 25 kilo verdi.

Uygulanan programın özellikleri:

Programın temelinde tamamen yasak listesi yerine porsiyon kontrolü ve yaşam tarzına uyum sağlamak vardı. Karakoç, sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmeden, örneğin mantıdan çiğ köfteye ve tatlılara kadar istediklerini belirlenmiş miktarlarda tüketti. Bu yaklaşım, kısa sürede gözle görülür kilo kaybı sağlarken danışanın motivasyonunu korumasına da yardımcı oldu. Karakoç süreci şu sözlerle özetledi: 'Çok kısa sürede 25 kilo verdim. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Yaşam kalitem yükseldi.'

Diyetisyenin yaklaşımı ve mesajı:

Diyetisyen Kübra Şimşek her danışana farklı bir program hazırlandığını vurguladı ve diyetin korkulacak bir süreç olmadığını belirtti. Şimşek, 'Bizde yasak listesi yok. Her şeyden ölçülü yediğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Menümüzde çikolata da vardı, dondurma da. Sağlık sorunları sebebiyle tüketmemesi gereken besinler varsa onları ayırıyoruz' ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, kronik rahatsızlıkları olan danışanlar için bireysel risklerin ve gerekli kısıtlamaların dikkatle ele alındığı bir yol sunuyor.

Sonuç olarak, kararlı bir uygulama ve kişiye özel beslenme planı sayesinde Karakoç hem ağırlığında belirgin bir azalma gördü hem de günlük yaşam kalitesinde olumlu bir fark hissetti.

KİLO VERMEKTE ZORLANAN KARAKOÇ, ARKADAŞLARININ TAVSİYESİ ÜZERİNE BAĞCILAR BELEDİYESİ VEFAHANE YAŞAM MERKEZİ'NDE GÖREVLİ DİYETİSYEN KÜBRA ŞİMŞEK'E BAŞVURDU.