Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta heyecanı:

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gaziosmanpaşaspor'un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor, en yakın takipçisi Develispor'a konuk olacak. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanan Süper Amatör Küme maçlarının hakem atamalarını belirledi ve kamuoyuyla paylaştı.

haftanın atamaları:

Amaratspor - Kayseri Yolspor: Umut Enes Kaya

Büyük Toramanspor - Argıncıkspor: Ömer Keleş

Kocasinan Ülküspor - Erciyes Esen Makina FK: Mustafa Emin Erkuş

Develispor - Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu

Döğergücü FK - Kayseri Atletikspor: Mert Mustan Müsüroğlu

dikkat çeken randevu:

Haftanın en çok dikkat çeken karşılaşması Develispor - Hacılar Erciyesspor maçı olacak; bu müsabakanın düdüğünü Esat Sabuncu çalacak. Hakem atamaları, fikstürdeki dengeleri ve takım motivasyonlarını etkileyebilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 5. HAFTADA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU.