Başsavcılık öncülüğünde gerçekleşen etkinlik

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Mecit Alemşah Çetin öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği etkinliği, toplumda çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladı. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürü, kurum personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri de katıldı.

Katılımcılar ve güzergah:

Etkinlik, belirlenen rota boyunca sürdürüldü; çöpler Adnan Menderes Üniversitesi Varyantı ile Jandarma Sosyal Tesisleri mevkii arasında toplandı. Katılımcılar, yürüyüş ve temizlik çalışmasıyla hem alanları temizledi hem de çevreye karşı duyarlılığı pekiştirdi.

Toplumsal kazanım ve verilen mesaj:

Organizatörler, çevrenin korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgusunu yaptı. Etkinlik, denetimli serbestlik uygulamalarının kişilerin topluma kazandırılması ve toplumsal fayda sağlanması yönünü ön plana çıkardı; katılımcıların saha deneyimi ve kamu farkındalığı artışı amaçlandı.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY VE CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ MECİT ALEMŞAH ÇETİN, DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ VE YÜKÜMLÜLERLE BİRLİKTE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI.