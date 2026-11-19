Kalbe uzanan 32 santimetrelik kitle ekip çalışmasıyla çıkarıldı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanlarının ortak müdahalesiyle, yumurtalık bölgesinden toplardamarlar yoluyla kalbe kadar uzanan nadir bir kitle başarıyla alındı. Operasyon, hastanın güvenli şekilde ameliyattan çıkmasını sağlayan çok disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirildi.

vakaya ilişkin bulgular:

Balıkesir'de yaşayan 39 yaşındaki Filiz İnal, üç yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat olmuş; sonrasında hastalık sessizce nüks etmişti. Yaklaşık bir yıldır devam eden karın şişliği ve yürürken bacak ağrısı şikâyetleri üzerine yapılan incelemelerde, ilk değerlendirilmelerde kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayıp toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı belirlendi.

operasyonun ayrıntıları ve ekip rolü:

Operasyonu yöneten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, ender görülen bu uzanım nedeniyle kitlenin vücutta uzun bir yol izlediğini ve bu nedenle altı parça halinde çıkartıldığını aktardı. Operasyona Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna da katıldı; üroloji ekibi özellikle batın içindeki ana toplardamarın serbestleşmesi ve idrar kanalı yakınlığı nedeniyle destek verdi.

Prof. Dr. Kahraman, kalbe kadar ulaşan bu tarz kitlelerin dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı. Op. Dr. Seçkin Tuna ise literatürde benzer vakaların yaklaşık 650 civarında olduğunu, bununla birlikte rahim alınması sonrası bu düzeyde uzanım gösteren vaka sayısının çok daha az olduğunu belirtti.

Hastanın ameliyat sonrası durumu iyi; kontrollerinde karında şişliğin gerilediği ve nefesinin rahat olduğu kaydedildi. Filiz İnal, bir komşusunun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştığını, Prof. Dr. Nail Kahraman'a gönderdiği mesajın sağlığına kavuşmasında belirleyici olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Ekip, hastaya sağlıklı ve uzun bir ömür dilediğini bildirdi.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE 3 BRANŞTAN HEKİM TARAFINDAN AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİSKLİ VE KAPSAMLI BİR OPERASYON İLE 39 YAŞINDAKİ FİLİZ İNAL'IN YUMURTALIKLARINDAN TOPLARDAMARLAR YOLUYLA KALBİNE KADAR ULAŞAN 32 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ NADİR TÜMÖR, BAŞARIYLA TEMİZLENDİ.