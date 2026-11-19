Devecilik kültürü federasyonu DEGÜF, taşıma tarifesini duyurdu

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonu için uygulanacak taşıma ücretlerini resmi olarak açıkladı. Yönetim kurulunca belirlenen tarifeye göre ücretler, taşınacak deve sayısına göre kademeli şekilde düzenlendi.

belirlenen tarifeler ve ücret tutarları:

Federasyonun duyurusuna göre kilometre başına ücretler şu şekilde belirlendi: 1 deve için 35 lira, 2 deve için 45 lira, 3 deve için 55 lira, 4 deve için 65 lira ve 5 ve üzeri deve için 75 lira. Bu tarifeler, taşımaya ilişkin temel referans olarak ilan edildi.

uygulama esasları ve güncelleme takvimi:

Ayrıca DEGÜF açıklamasında, belirlenen fiyatların aylık olarak güncelleneceği ve kısa mesafeli taşımalar için ücretlerin ilgili komitelerle yapılacak anlaşmalara bağlı olacağı ifade edildi. Federasyonun bu yöntemi, sezon boyunca fiyatların piyasa koşullarına göre düzenlenmesine imkan verecek şekilde planlandı.

Tarifenin ilanı, organizatörler, deve sahipleri ve nakliyeciler için taşıma maliyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesini hedefliyor. DEGÜF'ün yayımladığı bu çerçeve, sezon planlaması ve bütçeleme süreçlerinde referans alınacak.

DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU (DEGÜF), 2026-2027 DEVE GÜREŞİ SEZONUNDA UYGULANACAK TAŞIMA ÜCRETLERİNİ BELİRLERKEN, FİYATLARIN AYLIK OLARAK GÜNCELLENECEĞİNİ DUYURDU.