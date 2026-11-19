Karapınar’da üstyapı çalışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi’nde yer alan 2,5 kilometrelik ana güzergâhta üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Zamanla bozulan yüzeyler onarılarak yol standardı yükseltildi ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesi hedeflendi.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan noktalarda 70 ton asfalt yama uygulanırken, yol boyunca toplam 2 bin 300 ton aşınma asfaltı serildi. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgileri ve yatay trafik işaretlemeleri termoplastik boya kullanılarak yenilendi.

Ulaşımda beklenen etkiler:

Tamamlanan uygulamalarla birlikte sürücüler ve yol kullanıcıları için daha konforlu bir seyahat ortamı sağlanması, ayrıca yol yüzeyine bağlı kaza risklerinin azaltılması amaçlandı. Belediye yetkilileri, periyodik bakım ve benzeri üstyapı çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Gerçekleştirilen yenileme, bölgedeki günlük ulaşımın akışını kolaylaştıracak ve bakım gereksinimlerini azaltarak uzun vadede altyapı dayanıklılığını artıracak nitelikte bulunuyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ KARAPINAR MAHALLESİ'NDEKİ 2,5 KİLOMETRELİK ANA GÜZERGÂHTA ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.