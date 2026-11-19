Cumhurbaşkanı Erdoğan üç başkana AK Parti rozetini taktı

CHP'den ayrılan üç isim, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti saflarına katıldı; rozetleri Cumhurbaşkanı tarafından takıldı.

katılımlar ve istifalar:

Büşra Özdemir, CHP'den dün akşam istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak partiden ayrıldı ve toplantıda AK Parti'ye katıldı. Ayrıca bir süre önce CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile yine dün akşam CHP'den istifa eden Demre Belediye Başkanı Fahri Duran de AK Parti'ye geçti.

rozet töreni:

Recep Tayyip Erdoğan, üç başkanın rozetlerini taktı ve katılımcılara "Aramıza hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e rozetini Erdoğan taktı