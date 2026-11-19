Bursa Şehir Hastanesi'nde nadir ameliyatla büyük kitle alındı

Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen çok disiplinli bir ameliyatla, yumurtalık bölgesinden başlayıp toplardamarlar yoluyla kalbe kadar uzanan nadir bir tümör başarıyla çıkarıldı. Operasyon, üç farklı branştan hekimlerin eş zamanlı müdahalesiyle yapıldı ve hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

operasyonun seyri:

Balıkesir'de yaşayan 39 yaşındaki Filiz İnal, üç yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat olmuştu. Ardından hastalık sessizce nüks etti ve yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ile yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşadı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan görüntüleme ve ayrıntılı incelemede, kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı belirlendi.

Operasyonda görev alan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna eş zamanlı ve koordineli çalışma yürüttü. Ekibin ortak müdahalesiyle vücutta uzun yol almış kitle, teknik gereklilikler nedeniyle altı parça halinde çıkarıldı ve hasta başarılı bir şekilde sağlığına kavuşturuldu.

uzmanların değerlendirmesi:

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman kitlenin nadir görülen bir form olduğunu vurgulayarak, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Bugün kontrolünü yaptık; karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna ise literatürdeki vaka sayısına dikkat çekerek, "Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz" dedi.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ise ameliyattaki rollerini açıklayarak, "Bu konuda Kalp-Damar ekibi yönetti, biz de yardımcı olarak batın içerisinde ana toplardamarın ve etrafının serbestleşmesinde, bunun idrar kanalına komşuluğundan dolayı üroloji olarak ekibe dahil olduk. Kitlenin çıkarılmasına biz de katkı sağladık" şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası taburcu edilen Filiz İnal, süreci zorlu bulduğunu belirterek, "Bir komşumun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi’ne geldim. Bir mesajla Nail Bey’e ulaştım. O mesajla sağlığıma kavuştum, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Hastanın durumu, ekip tarafından yapılan kontrollerde stabil ve şikayetleri azalmış olarak bildirildi.

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