maç bilgileri:

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor, ligde kritik bir haftada sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

Karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de PAÜ Arena Spor Salonu'nda oynanacak.

tribünlere davet:

Denizli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen maç öncesinde kulüp yönetimi ve belediye, sporseverleri tribünlere davet etti. Yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu imzasıyla tüm halkın karşılaşmaya davetli olduğu bildirildi.

Denizli BBSK, taraftar desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor; karşılaşmaya girişlerin ücretsiz olacağı kaydedildi. Kulüp ve belediye, şehirde voleybol heyecanını artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR (DENİZLİ BBSK), LİGİN KRİTİK HAFTASINDA SAHASINDA AKHİSAR BELEDİYESPOR’U (AKHİSAR BSK) KONUK ETMEYE HAZIRLANIYOR.