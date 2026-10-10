Batan gemide iki çocuğu kurtarmak için canını veren Süleyman Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

esentepe'de son veda:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta yaşanan Filo Jet gemi faciasında iki çocuğun hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren Süleyman Erdoğan, Esentepe Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını takiben tören alanında devlet ve yerel temsilciler ile vatandaşlar hazır bulundu.

Törene katılanlar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yer aldı. Erdoğan’ın ailesi ve yakın çevresi tören sırasında büyük üzüntü yaşadı.

kahramanlık anı ve kurtarılan çocuklar:

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan gemiyi terk etmeye hazırlanırken iki küçük kız çocuğunu fark etti ve onları kurtarmak için gemiye geri döndü. Bu müdahale sonucunda iki çocuğun hayatı kurtuldu; Erdoğan’dan ise daha sonra haber alınamadı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Erdoğan’ın gösterdiği fedakârlığı vurgulayarak onu "kahraman" olarak nitelendirdi ve adının yaşatılması gerektiğini belirtti.

aramalar, DNA doğrulaması ve kayıp çocuk:

30 Ağustos’ta Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Filo Jet yolcu gemisinin batması sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü. Deniz tabanı ve batık çevresinde gerçekleştirilen kapsamlı taramalar sonucunda şu ana dek 27 kişinin naaşına ulaşıldı. Erdoğan’ın kimliği, dün açıklanan DNA incelemesi sonuçlarıyla kesinleşti ve ailesinin yaklaşık 40 günlük bekleyişi acı şekilde sonlandı.

Kazada halen naaşına ulaşılamayan tek kişi olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için aramalar devam ediyor. Operasyonda görevli Optimus Prime gemisinin deniz tabanındaki tarama faaliyetlerini tamamlamasının ardından yetkililer, son kayıp çocuğa ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Esentepe’deki tören ve sonrasında toplumda derin bir üzüntü hakim olurken, Erdoğan’ın fedakârlığı hem yerel hem de ulusal düzeyde anılıyor. Yetkililer arama çalışmalarını ve soruşturmayı sürdürdüklerini açıkladı.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında 2 çocuğun hayatını kurtarırken yaşamını yitiren Süleyman Erdoğan, Esentepe Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.