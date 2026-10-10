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Iğdır'da karotis darlığına stentle müdahale, hasta taburcu edildi

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde karotis (şah damarı) darlığı saptanan hastaya Anjiyografi Ünitesi'nde stent takıldı; hasta taburcu edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Iğdır'da karotis darlığına stentle müdahale, hasta taburcu edildi

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde karotis stentleme

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde, şah damarında (karotis arter) darlık bulunan bir hastaya stentleme işlemi uygulandı. Müdahale, hastanenin Anjiyografi Ünitesi'nde gerçekleştirildi ve işlem başarılı şekilde tamamlandı.

işlemi gerçekleştiren ekip:

Stentleme, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci tarafından yapıldı. Operasyonun ardından hasta, ilgili birimde izleme ve kontrolleri yapıldı.

tedavi sonrası durum:

Tedavi ve takip süreçleri tamamlanan hasta, sağlık durumu uygun bulunarak şifa ile taburcu edildi. Hastane yetkilileri işlemin sorunsuz geçtiğini belirtti.

IĞDIR’DA ŞAH DAMARI DARLIĞI BULUNAN HASTAYA STENT TAKILDI. HASTA, TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU...

IĞDIR’DA ŞAH DAMARI DARLIĞI BULUNAN HASTAYA STENT TAKILDI. HASTA, TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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