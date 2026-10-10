Tarsus'ta yola düşen büyükbaş jandarma müdahalesiyle sakinleştirilip götürüldü

Tarsus'ta gece yarısı kamyonetten düşen büyükbaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, karayolunda trafik güvenliğini tehdit etti. Olay, Adana-Ankara yolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi ve bölgede görev yapan jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, yola düşen hayvanın durumunu fark eden jandarma ekipleri uzun süreli çaba gösterdi. Ekipler ilk müdahalede hayvanı yakalayarak yol kenarına aldı ve muhtemel bir trafik kazasının önüne geçmek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini uyguladı. Olay sırasında çevredeki hareketlilik ve riskin yüksek olması nedeniyle müdahale titizlikle sürdürüldü.

müdahale ve nakil:

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için sakinleştirici iğne uygulayarak hayvanı bayıltıp kontrol altına aldı. Bir süre sonra hayvan iğnenin etkisiyle tekrar kendine gelince yol kenarındaki duvarın üzerine çıktı; yeniden güçlükle kontrol altına alınan hayvan bu kez bir ağaca bağlandı. Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine hayvan bir kez daha sakinleştirildi ve başka bir araca yüklenerek bölgeden götürüldü. Olayın bazı anları görüntülendi.

Olay, karayolunda meydana gelebilecek olası kazaların önlenmesine yönelik hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hayvan kontrollü şekilde bölgeden uzaklaştırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Mersin’de kamyonetten düşen büyükbaş hayvan bayıltılarak götürüldü