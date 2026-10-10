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Reyhanlı’da son veda: iki kardeş gemi faciasında yan yana defnedildi

Kuzey Kıbrıs’ta batan 'Filo Jet' gemisinde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Mustafa Demir, Reyhanlı’da kardeşiyle yan yana toprağa verildi; eşi üçüncü çocuğuna hamile.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Reyhanlı’da son veda: iki kardeş gemi faciasında yan yana defnedildi

Cenaze töreni ve ailedeki derin acı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTKC)’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisi faciasında yaşamını yitiren 33 yaşındaki Mustafa Demir için memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tören düzenlendi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından naaşı teslim edilen Demir için öğle namazının ardından Harran Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı.

Tören sırasında aile üyeleri ve yakınları duygusal anlar yaşadı; Demir’in babası ve ağabeyleri tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Aile, birkaç gün önce kaybettikleri kardeşleri 28 yaşındaki Mahmut Demir’in naaşıyla birlikte iki kardeşi yan yana toprağa vermenin yasını tutuyor.

Arama çalışmalarında kimlik tespiti ve nakil süreci:

Arama kurtarma ekipleri, batan gemi faciasının ardından yürütülen çalışmalar sırasında Mustafa Demir’in naaşına ulaştı. Yapılan işlemler ve kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cenaze memleketine gönderildi. Facianın ardından bulunan diğer cenazelerden biri olan Mahmut Demir üç gün önce defnedilmişti; bu durum ailede ikinci kez derin acıya yol açtı.

aileden gelen sözler ve tepkiler:

Törene katılan akrabalar ve mahalle sakinleri, genç çiftin geride bıraktığı eşin hamile olduğunu ve ailenin ayrıca bu durumdan ötürü büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Defnedilen kardeşlerin ağabeyi Türker Demir tören sırasında, "Allah’ından bulsunlar. Rabbime havale ediyorum. 40 gün acı çektik, Allah onlara da acı çektirsin" diyerek yaşadıkları sarsıcı kaybı dile getirdi.

Yerel yetkililer ve devlet temsilcileri de cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı mesajı iletti. Reyhanlı’daki defin işlemi, Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerin yan yana defnedilmesiyle sona erdi ve bölgedeki taziye süreçleri devam ediyor.

DEMİR İÇİN BUGÜN ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN REYHANLI İLÇESİ HARRAN MAHALLESİ&#039;NDE CENAZE NAMAZI...

DEMİR İÇİN BUGÜN ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN REYHANLI İLÇESİ HARRAN MAHALLESİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI. CENAZE NAMAZINDA AİLE ÜYELERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞARKEN DEMİR'İN BABASI VE AĞABEYLERİ DAKİKALARCA TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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