Köseler’de kitapla buluşma: yeni halk kütüphanesi hizmete girdi

köseler halk kütüphanesi törenle açıldı:

Dilovası’nda Köseler Halk Kütüphanesi, yazar Hayati İnanç’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Kütüphane, kitap okuma, ders çalışma ve kültürel etkinlikler için mahalleye yeni bir merkez kazandırdı.

Proje, Dilovası Belediyesi ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, milletvekilleri, parti yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

başkan ömeroğlu'nun vurguları:

Konuşmasında Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlar olarak görmediklerini belirterek, kültür ve eğitime verilen önemi öne çıkardı. Ömeroğlu şöyle dedi: "Bir kütüphanenin kapısını açmak, geleceğe açılan kapıları aralamaktır. Her kitapta yeni bir dünya, her sayfada yeni bir umut vardır. Belediyecilik yalnızca yol, park ve bina yapmak değildir. Belediyecilik, insanımıza dokunmak; çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak ve gençlerimizin önünü açmaktır. Köseler Halk Kütüphanemiz de bu anlayışın önemli bir eseridir."

ilçe kütüphane ağı ve planlanan etkinlikler:

Ömeroğlu, kütüphanenin sadece öğrenciler için değil, her yaştan vatandaşa açık bir buluşma noktası olacağını vurguladı. "Çocuklarımız burada kitap okuyacak, gençlerimiz ders çalışacak, üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz uygun bir çalışma ortamına kavuşacak. Kadınlarımız, yetişkinlerimiz ve büyüklerimiz de kitapla, bilgiyle ve kültürle buluşacak," dedi.

Başkan Ömeroğlu, Orhangazi, Tavşancıl ve Turgut Özal halk kütüphanelerinin ardından Köseler Halk Kütüphanesi ile ilçe kütüphane ağının güçlendiğini belirtti ve son bir yıl içinde kadınlar ve öğrencilere yönelik 25 farklı etkinlik düzenlendiğini aktardı. Kütüphanelerin sadece kitap raflarından ibaret olmayıp, söyleşilerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimlerin ve sosyal etkinliklerin yapıldığı yaşayan merkezler olarak planlanmaya devam edeceği ifade edildi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve davetliler kütüphaneyi gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve mekanın mahalle için yeni bir kültür-kaynak merkezi olacağı beklentisi paylaşıldı.

DİLOVASI’NDA KÖSELER HALK KÜTÜPHANESİ, YAZAR HAYATİ İNANÇ’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. HER YAŞTAN VATANDAŞA HİTAP EDECEK KÜTÜPHANE, KİTAP OKUMA, DERS ÇALIŞMA VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İÇİN YENİ BİR MERKEZ OLACAK.